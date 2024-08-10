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Ученые обнаружили новый загрязнитель воздуха, опасный для жизни человека

AJRCCM: ультратонкие частицы в воздухе повышают шансы летального исхода на 7%

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Unsplash

Канадские ученые из Макгилльского университета обнаружили новый атмосферный загрязнитель, вызывающий большое количество преждевременных летальных исходов каждый год. Речь идет об ультрадисперсных частицах (УДЧ), выбрасываемых транспортом и промышленностью. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

УДЧ вызывают сердечно-сосудистые заболевания и связаны с раком у взрослых. Также их воздействие может увеличить частоту рождения детей с низкой массой тела.

Исследователи измерили уровень загрязнения воздуха в канадских мегаполисах Торонто и Монреаль, где проживает в общей сложности 1,5 миллиона взрослых жителей, в период с 2001 по 2016 год.

Анализ показал, что длительное воздействие УДЧ коррелирует с увеличением риска преждевременного ухода из жизни на 7%. Только в Торонто и Монреале каждый год из-за этого загрязнителя из жизни уходит 1100 человек.

Наибольшую концентрацию ультрадисперсных частиц обнаружили в районах вблизи крупных автомагистралей, аэропортов и железнодорожных станций.

Ученые отметили, что выбросы УДЧ не регулируются правилами по загрязнению воздуха, в отличие от микропыли PM2,5, чье опасное воздействие на здоровье хорошо изучено.

Ранее исследователи выяснили, что загрязнение воздуха влияет на настроение людей.

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