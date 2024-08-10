Ученые обнаружили новый загрязнитель воздуха, опасный для жизни человека

Канадские ученые из Макгилльского университета обнаружили новый атмосферный загрязнитель, вызывающий большое количество преждевременных летальных исходов каждый год. Речь идет об ультрадисперсных частицах (УДЧ), выбрасываемых транспортом и промышленностью. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

УДЧ вызывают сердечно-сосудистые заболевания и связаны с раком у взрослых. Также их воздействие может увеличить частоту рождения детей с низкой массой тела.

Исследователи измерили уровень загрязнения воздуха в канадских мегаполисах Торонто и Монреаль, где проживает в общей сложности 1,5 миллиона взрослых жителей, в период с 2001 по 2016 год.

Анализ показал, что длительное воздействие УДЧ коррелирует с увеличением риска преждевременного ухода из жизни на 7%. Только в Торонто и Монреале каждый год из-за этого загрязнителя из жизни уходит 1100 человек.

Наибольшую концентрацию ультрадисперсных частиц обнаружили в районах вблизи крупных автомагистралей, аэропортов и железнодорожных станций.

Ученые отметили, что выбросы УДЧ не регулируются правилами по загрязнению воздуха, в отличие от микропыли PM2,5, чье опасное воздействие на здоровье хорошо изучено.

Ранее исследователи выяснили, что загрязнение воздуха влияет на настроение людей.