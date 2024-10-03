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Врач назвала главную опасность водостойкой туши для ресниц

HealthHews: водостойкая тушь может нарушать работу глазных сальных желез

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Depositphotos

Воск и силиконы в составе водостойкой туши для ресниц могут закупоривать отверстия мейбомиевых желез, расположенных по краям век. Они имеют решающее значение для поддержания слезной пленки и предотвращения сухости глаз. Об этом изданию HealthHews рассказала американский оптометрист Талин Амадиан.

По словам специалиста, состав водостойкой туши обеспечивает плотное прилегание к ресницам и позволяет продукту дольше держаться. Такие свойства делают тушь сложной для удаления в процессе умывания. Интенсивное втирание средств для снятия макияжа и выбор более «жестких» очищающих продуктов может вызвать раздражение нежной кожи век и самих глаз.

По словам Амадиан, водостойкая тушь для ресниц также может негативно повлиять на работу мейбомиевых желез, которые создают слезную пленку — увлажняющий защитный слой на поверхности роговицы. Ингредиенты такой туши могут закупоривать отверстия мейбомиевых желез, расположенных по краям век, что приводит к их дисфункции.

Железы могут начать производить меньше жира, важного для поддержания «скользкости» слезной пленки. Это, в свою очередь, вызывает сухость, раздражение и покраснение глаз.

Врач уточнила, что людям с заболеваниями век и склонностью к сухости глаз следует вообще отказаться от водостойкой туши. В качестве альтернативы можно использовать средства, которые выдерживают воздействие влаги, но не являются полностью водонепроницаемыми.

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