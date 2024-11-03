Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные полезные свойства тыквенных семечек

Нealthnews: тыквенные семечки снижают уровень воспаления в организме

close
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Семена тыквы могут снижать воспаление в организме, служить богатым источником клетчатки и антиоксидантов, а также нормализовать кровяное давление. Об этом изданию Healthnews рассказала британский терапевт Кэтрин Хайатт.

По словам врача, тыква и тыквенные семечки обладают целым рядом полезных свойств. Они могут оказывать противовоспалительный, антибактериальный и противораковый эффект, а также снижать риск развития диабета и гипертонии. Эти преимущества обусловлены высоким содержанием в семенах тыквы антиоксидантов — веществ, способных защищать клетки организма от повреждения нестабильными молекулами под названием свободные радикалы.

Тыквенные семечки также богаты клетчаткой (растительными пищевыми волокнами), которая помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами и увеличивать число полезных бактерий, а также поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Хайатт добавила, что этот продукт может потенциально улучшать мужское репродуктивное здоровье, повышая качество спермы. Это показало исследование на крысах, проведенное в 2013 году. Кроме того, тыквенные семечки — отличный источник цинка, который, в свою очередь, повышает уровень тестостерона.

Врач отметила, что семена тыквы не стоит рассматривать как средство для лечения эректильной дисфункции, поскольку исследований с участием людей для подтверждения этого факта не проводилось. Тем не менее, употребление таких семечек помогает улучшить качество питания, что снижает риск появления проблем с потенцией в целом.

Ранее было названо самое важное для похудения питательное вещество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами