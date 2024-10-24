Раскрыт секрет молодости иммунной системы

Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что секрет молодости иммунной системы заключается в сохранении баланса между врожденными и адаптивными иммунными клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Cellular & Molecular Immunology (CMI).

Исследователи объяснили, что по мере старения организм начинает вырабатывать больше врожденных иммунных клеток, что связано с развитием многих заболеваний и сокращением продолжительности жизни. «Нежелательные» иммунные клетки представляют собой подмножество стволовых. В отличие от обычных клеток, выполняющих строго определенные функции в организме, стволовые обладают возможностью приобретения в ходе развития специализации.

Исследования на мышах продемонстрировали, что скорость старения иммунной системы различна даже у особей с одинаковыми генетическими характеристиками. Ученые установили, что у животных с замедленным старением сохранялся баланс между врожденными и адаптивными клетками.

Клетки врожденного иммунитета характеризуются низкой специфичностью распознавания антигенов. Они присутствуют в организме с рождения и являются первой линией защиты от инфекций. Адаптивные клетки развиваются после воздействия патогена. Именно они отвечают за формирование иммунологической памяти, которая повышает эффективность иммунной защиты при повторной встрече с опасностью.

Используя технологию редактирования генов CRISPR, ученые смогли изменить стволовые клетки крови мышей так, чтобы они производили больше адаптивных клеток, тем самым восстановив баланс иммунной системы и продлив ее молодость.

По словам ученых, аналогичная процедура может быть эффективной и для людей. Результаты исследования обладают значительным потенциалом для борьбы с возрастными заболеваниями, такими как миелоидная лейкемия и иммунодефицит.

Ранее ученые назвали элементарное упражнение для борьбы со старением.