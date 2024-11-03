Врач рассказала, о каком заболевании может говорить ноющая боль в ногах

Болезненность, судороги или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или физической нагрузке может быть признаком заболевания периферических артерий. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Эми Поллак, кардиолог из клиники Майо.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) — это группа заболеваний воспалительного характера, которые в большинстве случаев сопровождаются сужением артерий и вен нижних (реже — верхних) конечностей. ЗПА в большинстве случаев провоцируются атеросклерозом — другим системным заболеванием, характеризующимся нарушениями в строении стенок артерий.

В просвете сосудов формируются атеросклеротические бляшки, приводящие к оседанию тромбов. Вследствие этого пораженные сосуды начинают страдать от ишемии (недостаточного притока крови) и у больного возникает облитерирующий атеросклероз. Кроме того, в течение пяти лет после постановки диагноза (ЗПА) возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, так как в патологический процесс вовлекаются и коронарные, и сонные артерии.

По словам Поллак, самым распространенным симптомом ЗПА выступает возникновение судорог, «ноющего» ощущения и болезненности в конечностях при движении и физических нагрузках. Такие симптомы встречаются у 60% людей с ЗПА и обычно исчезают во время отдыха.

Отмечается, что помимо боли в ногах заболевание периферических артерий может сопровождаться мышечной слабостью, выпадением волос, охлаждением кожи, трудностями с определением пульса при прощупывании ног, появлением язв и онемением пальцев ног. Доктор Поллак подчеркнула, что снизить риск развития такой патологии может правильное питание, отказ от вредных привычек, поддержание здорового веса, контроль кровяного давления и своевременное лечение диабета.

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