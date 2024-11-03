В Китае малоизвестный грибок впервые попал в кровоток человека

При попадании в кровоток инфекционного патогена говорят о системной инфекции. Ученые из Университета Фудань (Китай) впервые зарегистрировали случай системной инфекции, вызванной малоизвестным грибком Sporopachydermia lactativora, сообщает портал PCR.News.

Грибковые системные инфекции встречаются редко и обычно поражают госпитализированных пациентов с ослабленным иммунитетом. Чаще всего инфекции вызывают дрожжевые грибы классов Saccharomyces, Candida и Pityrosporum.

В новом исследовании врачи сообщили о случае системной инфекции, вызванной дрожжевым грибком Sporopachydermia lactativora (класс Saccharomyces). Ранее их выделяли из морской воды Арктики, фекалий буйволов, из мембранных фильтров. Однако в больницах они встречаются крайне редко. До этого было известно лишь об одном случае заражения этим грибком.

Системная инфекция выявлена у 37-летней женщины с тяжелым злокачественным заболеванием крови. Через несколько дней после сеанса химиотерапии у нее появилась температура. В крови был обнаружен грибок Sporopachydermia lactativora. Она излечилась от инфекции после трехдневной терапии.

Выявленный грибок может инфицировать разные ткани организма, а по вирулентности сопоставим с опасным грибком Candida auris. Возможно, заразивший женщину грибок станет оппортунистическим патогеном человека, то есть будет вызывать инфекции при ослаблении иммунитета. Поэтому в больничных условиях его не следует игнорировать.

Ранее ученые нашли способ защитить больницы от опасного для жизни грибка Candida auris.