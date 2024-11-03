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Ученые создали «фитнес-трекеры» и «изоленту» для нервных волокон

NCC: разработаны устройства, восстанавливающие нейроны при рассеянном склерозе

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Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Американские ученые из Массачусетского технологического института создали датчики для измерения состояния нервных клеток человека. Они оборачиваются вокруг различных частей нейронов, подобно фитнес-трекерам и другой носимой электронике. Исследование  сегодня опубликовано в научном журнале Nature Communications Chemistry (NCC).

Новые устройства изготовлены из мягкого полимера под названием азобензол и не требуют батарей для работы. Сенсоры плотно охватывают аксоны и дендриты, фиксируя электрическую и метаболическую активность нейрона на субклеточном уровне.

Благодаря материальной трансформации тонкие листы азобензола сворачиваются под воздействием света, что позволяет им обернуться вокруг клеток.

Эксперименты показали, что с помощью интенсивности и поляризации света могут точно контролировать направление и диаметр сворачивания азобензольных пластин.

По словам авторов разработки, носимые устройства для нейронов могут не только считывать показатели, но и восстанавливать деградацию нервных тканей при таких заболеваниях.

Поскольку азобензол служит изолятором, он может выступать в качестве синтетического миелина для поврежденных аксонов. Миелин — изолирующий слой, который обволакивает аксоны и позволяет электрическим импульсам эффективно перемещаться между нейронами.

При рассеянном склерозе нейроны теряют миелин. Биологического способа их регенерации не существует. Носимые устройства способны помочь восстановить нейронную функцию у пациентов с подобным диагнозом.

Ранее ученые нашли неизвестный источник энергии для питания нервной системы.

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