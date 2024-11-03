Ученые приблизились к созданию фотосинтезирующих клеток животных

Хлоропласты — структуры, необходимые растениям для фотосинтеза, то есть получения питательных веществ с помощью энергии Солнца. Ученые из Японии впервые успешно внедрили хлоропласты в клетки китайского хомячка, сообщает портал PCR.News.

Растения (а также некоторые бактерии и простейшие) могут получать энергию солнечного света. Поэтому они относятся к продуцентам — организмам, способным производить органические вещества из неорганических.

В новой работе ученые выделили хлоропласты из красной водоросли, внедрили их в клетки яичника китайского хомячка и показали, что эти хлоропласты жизнеспособны. Введение хлоропластов ускорило рост клеток. Ученые считают, что они могли стать дополнительным источником питательных веществ для клеток хомячка. Спустя несколько дней хлоропласты разрушились.

Авторы надеются, что их исследование позволит получить фотосинтезирующие клетки млекопитающих.

Ранее были получены первые объемные изображения малоизученного органа человека.