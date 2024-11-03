Перечислены заболевания, сопровождающиеся ненормальным сексуальным поведением

Различные психологические нарушения могут сопровождаться патологическим сексуальным поведением. Например, при деменции у человека могут отсутствовать механизмы торможения сексуальных проявлений. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева

«В таких случаях может происходить нарушение работы мозга, что приводит к отключению торможения сексуальных проявлений. Люди могут начать публично мастурбировать или вести себя неадекватно, требуя сексуального контакта. Это происходит из-за повреждения лобных долей, которые отвечают за контроль. В результате у человека начинает развиваться импульсивное поведение», – рассказала психолог.

Однако Фомичева подчеркнула, что такое поведение не означает, что сексуальная активность таких больных резко возрастает.

«Скорее, снимаются запреты, которые обычно не позволяют нам проявлять сексуальное поведение на улице или в присутствии незнакомых людей. Кроме того, патологическое сексуальное поведение часто наблюдается у людей с различными расстройствами личности, как их симптом. Проблемное сексуальное поведение может возникать из-за сложностей в управлении импульсами, которые связаны с отношениями с окружающими и социальными коммуникациями. Например, у людей с биполярным расстройством на высоте мании могут наблюдаться не только сексуальные проявления, но и другие: переезды, увольнения, разрывы старых и создание новых отношений, увлечение азартными играми», – заключила специалист.

Подробнее о том, что такое сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство, почему оно может возникнуть, как проявляется и какие еще расстройства сексуального поведения существуют – в интервью Фомичевой «Газете.Ru».

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