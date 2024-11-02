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Ученые протестировали анализы крови, заменяющие колоноскопию

HealthDay: колоноскопия выявляет рак толстой кишки лучше новых анализов крови

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При анализе крови на рак кишечника риск пропустить летальную опухоль в 2,5 раза выше, чем при обычной колоноскопии. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Стэнфордского университета.

Используя ранее опубликованные исследования, ученые сравнили эффективность колоноскопии, анализы кала и крови. Они оценили частоту рака и летальных исходов среди 100 тысяч пациентов со средним риском развития опухоли.

Результаты показали, что у сдавших анализы крови риск летального исхода из-за рака кишечника был в 2,5 раза выше, чем у прошедших колоноскопию. Также колоноскопия и анализы кала были более экономически эффективными, чем анализы крови.

Исследователи отметили, что анализы крови — это лучше чем ничего для пациентов, которые избегают колоноскопии из-за подготовки или инвазивного характера процедуры. Однако они не могут сравниться с колоноскопией при выявлении рака на ранней стадии или предраковых полипов.

«Первое поколение анализов крови [для диагностики колоректального рака] — это действительно захватывающе. Но на данный момент, если вы хотите и можете сделать колоноскопию или анализ кала, лучше выбрать их, а не анализ крови».

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