Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию

NatComms: раскрыт механизм заражения млекопитающих артеривирусами

close
Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Артеривирусы широко распространены среди многих видов млекопитающих по всему миру, включая нечеловекообразных приматов, свиней и лошадей, но до сих пор не были обнаружены у человека.

У многих естественных хозяев артеривирусов нет никаких признаков заболевания. Но вирус, поражающий свиней, может вызывать пневмонию, а также выкидыши у беременных свиней, а другие штаммы способны стать причиной геморрагической лихорадки или энцефалита.

Артеривирусы обладают необычной способностью поддерживать длительную инфекцию и становиться более вирулентными при смене хозяев, что дает им время для эволюции и повышения шансов на передачу.

С помощью скриннига ученые выявили два гена FCGRT и B2M. Их белковые продукты объединяются, образуя рецептор FcRn (неонатальный Fc-рецептор), который экспрессируется на поверхности клеток.

Молекула рецептора FcRn играет особую роль в переносе антител через плаценту к плоду, но также присутствует в иммунных клетках и клетках стенок сосудов. Оба вида тканей служат мишенью для артеривирусов.

Результаты исследования показали, что FcRn используется для проникновения в клетку-хозяина по меньшей мере пятью артеривирусами, которые заражают обезьян, свиней и лошадей.

Удаление гена FCGRT из клеток-хозяев блокировало инфекцию, а предварительная обработка клеток антителом против FcRn защитила их от заражения.

По словам исследователей, обнаруженное антитело может стать одним из способов борьбы с артеривирусами, если те в будущем станут опасны для человека и приведут к новой пандемии.

Ранее домашний кот помог ученым выявить редкий и опасный вирус у грызунов в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами