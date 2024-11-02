Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию

Американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Артеривирусы широко распространены среди многих видов млекопитающих по всему миру, включая нечеловекообразных приматов, свиней и лошадей, но до сих пор не были обнаружены у человека.

У многих естественных хозяев артеривирусов нет никаких признаков заболевания. Но вирус, поражающий свиней, может вызывать пневмонию, а также выкидыши у беременных свиней, а другие штаммы способны стать причиной геморрагической лихорадки или энцефалита.

Артеривирусы обладают необычной способностью поддерживать длительную инфекцию и становиться более вирулентными при смене хозяев, что дает им время для эволюции и повышения шансов на передачу.

С помощью скриннига ученые выявили два гена FCGRT и B2M. Их белковые продукты объединяются, образуя рецептор FcRn (неонатальный Fc-рецептор), который экспрессируется на поверхности клеток.

Молекула рецептора FcRn играет особую роль в переносе антител через плаценту к плоду, но также присутствует в иммунных клетках и клетках стенок сосудов. Оба вида тканей служат мишенью для артеривирусов.

Результаты исследования показали, что FcRn используется для проникновения в клетку-хозяина по меньшей мере пятью артеривирусами, которые заражают обезьян, свиней и лошадей.

Удаление гена FCGRT из клеток-хозяев блокировало инфекцию, а предварительная обработка клеток антителом против FcRn защитила их от заражения.

По словам исследователей, обнаруженное антитело может стать одним из способов борьбы с артеривирусами, если те в будущем станут опасны для человека и приведут к новой пандемии.

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