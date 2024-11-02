Назван эффективный способ лечения боли в пояснице на дому

У людей, посещавших онлайн-занятия йогой, боль уменьшилась в шесть раз, а подвижность спины увеличилась почти в три раза. Об этом сообщает Healthday со ссылкой на исследование ученых из Кливлендской клиники (США).

Врачебные рекомендации по лечению хронической боли в пояснице включают физиотерапию или йогу. При их неэффективности могут быть назначены обезболивающие. Но многим людям сложно посещать студию йоги. Для них выходом могут быть онлайн-занятия.

В новом исследовании 140 человек с хронической болью в пояснице были случайным образом распределены для онлайн-тренировок или обычного наблюдения у врача. Инструкторы по йоге проводили занятия, используя специально разработанную программу для людей с болью в пояснице.

Онлайн-занятия привели к почти трехкратному улучшению функциональности спины. Выраженность боли уменьшилась в шесть раз. Прием обезболивающих в группе йоги был на 34% ниже. Также в 10 раз больше участников сообщили об улучшении качества сна.

«Это исследование показывает, что программа онлайн-занятий йогой может быть безопасным и эффективным методом лечения хронической боли в пояснице», — отметили авторы.

Ранее ученые сравнили эффективность тренировок и операции по замене тазобедренного сустава при остеоартрите.