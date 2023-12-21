Физиотерапия тазобедренных суставов избавляет от боли в спине

Физиотерапия с фокусом на тазобедренные суставы может уменьшить боль в пояснице быстрее, чем лечение, направленное на спину. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании приняли участие 184 человека, которых случайным образом распределили для физиотерапии, ориентированной либо на тазобедренные суставы, либо на позвоночник. Основным методом лечения были тренировки. Спустя восемь недель у всех участников увеличилась скорость ходьбы. Но ориентированная на тазобедренные суставы физиотерапия эффективнее избавляла от боли и связанных с ней ограничений в быту, например, скорость вставания со стула.

Спустя шесть месяцев результаты были практически одинаковы в обеих группах. Это может означать, что эффективны оба вида терапии, но фокус на тазобедренных суставах позволяет добиться результатов быстрее.

Предыдущее исследование авторов показало, что у некоторых людей боль в пояснице связана с нарушениями работы тазобедренных суставов. Новая работа подтверждает это, и теперь важно найти признаки, по которым врачи смогут подобрать наиболее эффективную терапию: направленную на поясницу или на тазобедренные суставы.

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