Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали золотой стандарт лечения для молодых мужчин с раком яичка

BJUI: открытая операция остается золотым стандартом при раке яичка

close
Shutterstock

Исследование показало, что традиционная открытая операция по удалению лимфатических узлов остается золотым стандартом для лечения рака яичек. Результаты опубликованы в журнале BJU International (BJUI).

Рак яичек — одна из самых распространенных опухолей у мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Новый анализ 165 пациентов с этим заболеванием показал, что открытая операция для удаления лимфатических узлов за кишечником у пациентов без метастазов за пределами брюшной полости — золотой стандарт лечения. Никто из пациентов в исследовании не проходил химиотерапию перед операцией.

Открытая операция заключается в выполнении разреза на животе для прямого обзора и доступа к хирургической области. Эта процедура сочетает высокую эффективность, низкую кровопотерю, небольшой риск бесплодия и редкие серьезные послеоперационные осложнения.

Ученые отметили, что не оценивали эффективность роботизированной хирургии из-за ее небольшой распространенности.

Ранее ученые показали устройство для раннего выявления закупорки желчных протоков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами