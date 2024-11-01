Перечислены факторы, которые могут привести к опущению матки после родов

Опущение матки и стенок влагалища – одно из распространенных послеродовых осложнений. Такое может случиться по ряду причин, в число которых входят состояния, при которых происходит повышение внутрибрюшного давления – длительный натужный кашель или продолжительные запоры.Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«Также риск опущения органов малого таза могут вызвать повторные беременность и роды, стремительные роды, крупный плод, повреждение структур тазового дна (разрывы, хирургические вмешательства), а также применение акушерских родовспомогательных приемов», – рассказал врач.

По словам Тютюнника, эта патология развивается при ослаблении естественной поддержки внутренних органов у женщин. Как следствие, во влагалище или за его пределы смещается матка, мочевой пузырь и прямая кишка.

«В норме мышечные волокна окружают мочевой пузырь, матку, нижние отделы кишечника, предотвращая их деформацию и выпадение, но по ряду причин мускулатура может ослабевать. Поддерживающий аппарат организма не может полноценно выполнять свою функцию и из-за чего происходит смещение. После родов состояние тазового дна и женских половых органов меняется. Все перемены связаны с прохождением ребенка по родовым путям. Связки растягиваются, но восстанавливаются не сразу. У некоторых женщин эластичность соединительной ткани не приходит в норму, поэтому развивается опущение органов малого таза», – отметил врач.

О том, как часто возникают послеродовые осложнения, какие из них самые опасные, как после родов может возникнуть вторичное бесплодие и почему женщина может испытывать боль во время секса – в интервью Тютюнника «Газете.Ru».

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