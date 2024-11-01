Названы самые трудные для хирурга разрывы после родов

Выделяют четыре степени разрывов промежности после родов. Самыми сложными для хирурга считаются разрывы III и IV степеней. Они затрагивают не только кожу и мышцы промежности, но и анальный сфинктер, что может привести к серьезным осложнениям – недержанию и инфицированию раны. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«Если разрыв затрагивает сосуды, это может вызвать значительное кровотечение, требующее срочной остановки. Разрывы у женщин с анатомическими особенностями: например, у женщин с узким тазом или предшествующими травмами часто увеличивает риск серьезных разрывов различной локализации родовых путей. Сложности могут заключаться в необходимости быстрого принятия решений, управления болью, а также в последующем восстановлении пациентки», – рассказал врач.

Разрывы первой степени подразумевают повреждения задней спайки больших половых губ, части задней стенки влагалища и кожи промежности без повреждения мышц. Ко второй степени относятся повреждения, когда помимо задней спайки и кожи промежности повреждаются поверхностные и глубокие мышцы промежности.

«О третьей степени речь идет, если кроме кожи и упомянутых выше мышц надрывается или разрывается наружный сфинктер заднего прохода без повреждения стенки прямой кишки. А четвертая степень – это нарушение целостности наружного сфинктера заднего прохода с повреждением стенки прямой кишки», – рассказал специалист.

Количество швов зависит от различных факторов. При естественных родах швов может варьироваться от нескольких до десятков. В случае серьезных разрывов, например, разрыва промежности III-IV степени или разрыва шейки матки II-III степени, может потребоваться большее количество швов.

О том, как часто возникают послеродовые осложнения, какие из них самые опасные, как после родов может возникнуть вторичное бесплодие и почему женщина может испытывать боль во время секса – в интервью Тютюнника «Газете.Ru».

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