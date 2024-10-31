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Российские хирурги смогли одновременно провести четыре сложных операции на сердце

В Первом МГМУ смогли одновременно провести четыре сложных операции на сердце

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Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

В Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии (Центр кардиоангиологии) Сеченовского Университета рентгенхирурги провели уникальную операцию: одномоментно устранили сужение внутренней сонной артерии, двух коронарных артерий и протезировали аортальный клапан. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

В Центр кардиоангиологии поступил пациент с диагнозом порок сердца: у него выявлена недостаточность аортального клапана и атеросклероз коронарных и брахиоцефальных артерий. Обычно таким пациентам показана открытая многоэтапная хирургия сердца, которая подразумевает проведением нескольких операций с многомесячными перерывами на реабилитацию.

Специалисты решили применить метод эндоваскулярной хирургии. Такая операция проводится через небольшой прокол, через него хирурги вводят под рентгеновским контролем инструмент, которым будет выполняться операция, до нужных сосудов.

«Успешная замена клапана может быть выполнена не только у пациентов с критическим аортальным стенозом, но и с тяжелой недостаточностью аортального клапана, с пороком митрального клапана, когда риски открытого оперативного лечения неприемлемо высоки. Мы одномоментно устранили сужение внутренней сонной артерии, двух коронарных артерий и протезировали аортальный клапан. Пациент уже выписан из клиники и вернулся к семье практически здоровым человек», – рассказал «Газете.Ru» почетный директор Центра кардиоангиологии Сеченовского Университета, академик РАН, профессор Давид Иоселиани.

Эту процедуру можно назвать новым шагом на пути развития рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах.

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