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Назван самые частые осложнения после родов

Врач Тютюнник: чаще всего во время родов возникают пять осложнений

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Наиболее частые осложнения родов — опасные кровотечения, разрывы шейки матки и промежности, преждевременное излитие околоплодных вод, преждевременная отслойка плаценты и инфекционные процессы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«Одно из самых распространенных и, пожалуй, самых опасных осложнений — послеродовое кровотечение, которое может возникнуть в первые часы и минуты после родов. Во время родов через естественные родовые пути нормальная кровопотеря — примерно 500 мл и до 1000 мл при операции кесарева сечения. Увеличение объема крови может быть вызвано недостаточной сократимостью матки, остатками плаценты или травмами родовых путей, а также нарушением свертывающей системы крови», — рассказал врач.

Разрывы тоже встречаются часто. Родовые пути матери во время родов подвергаются значительному растяжению, и из-за этого они могут быть повреждены. От 53 до 79% женщин встречаются с каким-либо типом разрыва во время родов через естественные родовые пути.

«Инфекционные осложнения могут развиваться после родов, особенно если роды были сложными или проводились с использованием медицинских вмешательств. Наиболее распространенными из них являются эндометрит и инфицирование раны», — отметил врач.

О том, как часто возникают послеродовые осложнения, какие из них самые опасные, как после родов может возникнуть вторичное бесплодие и почему женщина может испытывать боль во время секса — в интервью Тютюнника «Газете.Ru».

Ранее врач назвала фразы, которые могут выдать умеренную деменцию.

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