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Российские хирурги создали новый метод удаления рака прямой кишки

Первый МГМУ представил новую технику удаления рака прямой кишки

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Онколог Сеченовского Университета Сергей Ефетов представил на Европейском съезде колопроктологов новую технику забрюшинных операций: речь идет об удалении колоректального рака правой половины ободочной кишки. До этого данная методика никогда и нигде не публиковалась, она может открыть новые возможности в лечении колоректального рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Ободочная кишка – часть толстой кишки от конца тонкого кишечника и до начала прямой кишки. Рак ободочной кишки развивается из слизистой оболочки стенки кишки.

Для хирургического лечения этого рака широко применяются лапароскопические технологии, когда операции проводятся через небольшие отверстия. В то же время у пациентов с ожирением, спайками в брюшной полости после предыдущих операций, сердечно-легочными проблемами и повышенным внутриглазным давлением зачастую приходится отказываться от лапароскопических вмешательств. Это связано с техническими сложностями при проведении операции. Кроме того, такая операция достаточно долгая, что негативно влияет на состояние пациента с вышеназванными заболеваниями.

Новая техника занимает меньше времени. Сначала врачи проводят диагностическую лапароскопию для идентификации опухоли и ревизии брюшной полости. После этого инструмент вынимается и выполняется разрез кожи и подкожной клетчатки в левой подвздошной области на расстоянии 3—5 см от передней верхней ости подвздошной кости. Затем хирурги раздвигают мышцы боковой стенки живота и через этот разрез удаляют опухоль роботизированным аппаратом.

Использование техники первично-забрюшинного доступа нивелирует неблагоприятные особенности лапароскопической операции и открывает новые возможности для малоинвазивного лечения в сложных ситуациях.

В исследование вошли первые 10 пациентов с раком левых отделов ободочной и прямой кишки, которым выполнено вмешательство забрюшинным доступом. Первые результаты продемонстрировали безопасность и выполнимость нового метода.

«Мы продолжаем исследования, чтобы постоянно улучшать и адаптировать наши методы. Клинические результаты, полученные в ходе применения новой техники, говорят о ее потенциале для дальнейшего развития в области колопроктологии», – рассказал «Газете.Ru» один из авторов методики, онкохирург, заведующий хирургическим отделением № 2 Сергей Ефетов.

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