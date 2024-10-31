Морские ящеры оказались неудачниками по сравнению с дельфинами

Носовые пазухи мешали доисторическим родственникам крокодилов нырять на большую глубину подобно китам и дельфинам. Это показало исследование ученых из Университета Саутгемптона, опубликованное в журнале Royal Society Open Science.

Ученые исследовали группу Талаттозухий — похожих на крокодилов рептилий, живших во времена динозавров. Одни виды были похожи на современных гавиалов и, вероятно, обитали на берегу. Но также существовали другие виды, приспособленные к жизни в море. Они имели обтекаемые тела, похожие на ласты конечности и хвостовые плавники. Все это делало их похожими на дельфинов. Ученые решили проверить, адаптировались ли пазухи носа этих животных таким же образом, как у дельфинов.

Биологи использовали компьютерную томографию для сравнения пазух в черепах 11 черепов Талаттозухий, 14 современных видов крокодилов и шести других ископаемых видов. Они обнаружили, что пазухи Талаттозухий уменьшились при переходе к водному образу жизни, как и у китов и дельфинов. Это помогло им плавать, нырять и добывать пищу. Но как только Талаттозухии стали полностью водными, их носовые пазухи выросли. Это не позволило им стать такими же хорошими ныряльщиками, как киты и дельфины. Вероятно, при погружении на глубину они чувствовали боль и могли даже повредить череп.

Авторы предполагают, что Талаттозухиям «пришлось» расширить пазухи из-за несовершенной выделительной системы. У китов и дельфинов есть высокоэффективные почки, которые отфильтровывают соль из морской воды. Морские рептилии и птицы для этого используют специальные железы. Вероятно, крупные и сложные носовые пазухи Талаттозухий помогали им выводить соль, — как происходит у современных морским игуан.

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