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Ученые выяснили, что в курилках лучше стоять подальше от других людей

Phys. Fluids: социальная дистанция в курилках смягчает вред пассивного курения

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Younes Bakhshan/Physics of Fluids

Температура тела человека влияет на оседание частиц никотина в помещениях для курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids. Результаты ученых из Университета Хормозгана (Иран) помогут улучшить конструкцию комнат для курения в аэропортах.

Ученые поместили в комнату подогреваемые и не подогреваемые манекены, которые имитировали курильщиков. Они «выдыхали» сигаретный дым через рот и нос, а ученые отслеживали поток частиц никотина.

Анализ показал, что на более теплых манекенах осаждалось больше части никотина. При этом близость к системе вентиляции не всегда уменьшала воздействие никотина на курильщиков, так как волна воздуха из вентиляции каждый раз была разной.

Ученые рекомендовали курильщикам выбирать пустые места в комнатах для курения, чтобы тепло тел других людей не приводило к осаждению на них никотина. Это уменьшит вред пассивного курения и для курильщиков, и для других людей. Также исследование поможет улучшить системы вентиляции в комнатах для курения.

Ранее врач назвала заболевания, к которым может привести курение вейпов.

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