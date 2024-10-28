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Названы заболевания, к которым может привести курение вейпов

Врач Рахматуллина: курение вейпа может спровоцировать развитие пяти заболеваний

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Алексей Майшев/РИА Новости

Электронные сигареты могут стать причиной различных заболеваний дыхательных путей, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инфаркт миокарда, онкологических заболеваний и спонтанного пневмоторакса (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании). Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина.

Последствия курения вейпов обусловлены составом жидкостей для парения. Никотин также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Пропиленгликоль и глицерин, которые используются для создания пара, при нагревании образуют токсичные соединения, которые могут раздражать дыхательные пути, вызывать воспаление легких и другие патологии. Ароматизаторы тоже могут быть опасными. Многие из них при нагревании превращаются в вредные для здоровья вещества. Например, диацетил, часто используемый в ароматах с масляными нотами, может вызвать тяжелое заболевание легких — «попкорновую болезнь», – отметила врач.

Кроме того, по словам Рахматуллиной, в аэрозолях электронных сигарет могут присутствовать такие опасные вещества, как свинец, хром и никель, которые выделяются при нагревании спиралей устройства. Эти металлы связаны с развитием онкологических заболеваний и нарушениями работы нервной системы.

«Важно также отметить, что при курении вейпов количество затяжек гораздо больше, чем при курении обычных сигарет. Это приводит к еще более скорому ухудшению состояния, в силу бесконтрольного и частого затягивания. Помните, что никакие краткосрочные удовольствия не стоят долгосрочного вреда вашему здоровью», — заключила врач.

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