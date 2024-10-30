Животные употребляют алкоголь гораздо чаще, чем считали ученые

Британские ученые из Эксетерского университета выяснили, что животные гораздо чаще употребляют алкоголь, чем считалось ранее. Этанол естественным образом попадает в организм существ, употребляющих сладкие фрукты. Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Ecology & Evolution (TEV).

Этанол, или этиловый спирт, впервые стал широко распространенным около 100 млн лет назад, когда цветковые растения начали производить сладкий нектар и фрукты, которые могли ферментировать дрожжи.

Теперь он естественным образом присутствует почти в каждой экосистеме.

В большинстве случаев естественно ферментированные фрукты содержат всего 1–2% алкоголя по объему (ABV), но в перезрелых пальмовых плодах в Панаме были обнаружены концентрации до 10,2% ABV.

По словам ученых, гены для разложения этанола появились у животных до того, как его начали производить дрожжи. Впоследствии эволюция доработала эту способность у млекопитающих и птиц.

Неясно, употребляют ли животные этиловый спирт ради опьянения, поскольку это состояние обычно мешает выживанию в условиях дикой природы.

Исследователи предполагают, что запах брожения может указывать представителям фауны путь к источникам пищи.

Кроме того, некоторые существа используют свойства спирта в свою пользу. Например, плодовые мушки откладывают яйца в содержащие этанол вещества, поскольку такая среда защищает личинки от паразитов.

«С когнитивной стороны были выдвинуты идеи, что этанол может активировать эндорфиновую и дофаминовую системы, что приводит к чувству расслабления, которое может иметь преимущества с точки зрения социальности», — добавила первый автор исследования, эколог из Университета Эксетера Анна Боуленд.

Ученые рассчитывают лучше изучить практику употребления алкоголя в животной среде в ходе будущих экспериментов.

Ранее исследователи выяснили, кто в животном мире обладает самой высокой устойчивостью к спиртному.