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Ученые назвали существо с самой высокой толерантностью к алкоголю в мире

PNAS: восточные шершни могут без вреда употреблять летальные дозы этанола

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Depositphotos

Израильские ученые из Тель-Авивского университета обнаружили существо с самой высокой устойчивостью к алкоголю в животном мире. Им оказался восточный шершень (Vespa orientalis). Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда заметила, что восточные шершни питаются забродившими фруктами с концентрацией этанола выше 4% без каких-либо нарушений и признаков опьянения.

Исследователи дали насекомым раствор сахарозы с добавлением этанола. Они начали с низких доз и обнаружили, что даже при 20% концентрации спирта существа не проявляли никаких побочных эффектов.

Когда ученые довели содержание спирта до 80%, шершни показали признаки легкого опьянения, но через несколько секунд пришли в себя и вернулись к обычному поведению. Специалисты отметили, что любое другое существо не пережило бы употребление такой дозы спиртного.

При более детальном анализе оказалось, что у шершней есть несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, который участвует в расщеплении алкоголя. Исследователи предположили, что такая способность возникла благодаря пивным дрожжам, которые живут и размножаются в кишечниках этих насекомых.

Ранее биологи выяснили, что сибирские лягушки согреваются зимой, производя спирт в организме.

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