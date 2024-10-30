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В России научились определять рост и вес человека по его электромагнитному полю

В ПНИПУ разработали детектор электрических хаос-ритмов человека

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Freepik

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали способ отслеживания электромагнитного поля человеческого организма. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Электромагнитная «аура» человека возникает из-за электрической активности мозга и других органов. Она может меняться в зависимости от внешних условий, физического и эмоционального состояния. Излучение тела взаимодействует с другими полями, например, от линий электропередачи, радиоволн и электромагнитных устройств.

По словам специалистов ПНИПУ, когда более сильное электромагнитное поле воздействует на биообъект, тот формирует определенный отклик в виде хаотического сигнала. Этот сигнал, называемый хаос-ритмом, можно зафиксировать и проанализировать. Его характеристики несут информацию о температуре тела, массе, росте, положении в пространстве и других параметрах организма.

Для анализа структуры хаоса собственного излучения человека политехники создали специальную установку. В нее входит устройство для формирования внешнего электромагнитного поля, генерирующее радиочастоты.

В эксперименте участвовали мужчины в возрасте 20 и 42 лет, разного веса и роста. Человек, как источник хаотического сигнала, располагался в горизонтальном положении вдоль.

На голове добровольцев установили 12 пар электродов, передающих сигналы в систему приема. Во время исследования команда периодически включала и отключала систему, регистрируя показатели.

Полученные хаос-ритмы позволили определить принадлежность живому организму; физическое и психологическое состояние человека до, во время и после воздействия электромагнитного поля; зависимость параметров хаос-ритма от вида биообъекта, его массогабаритных параметров и положения в пространстве.

Ученые отметили, что технология хаос-ритмов может использоваться в медицине для диагностики рака и других заболеваний, а также для создания средств защиты от радиоизлучающих систем.

Ранее в России разработали онлайн-систему для домашней реабилитации пациентов.

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