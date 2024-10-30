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В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

Philosophy of Science: первый закон Ньютона содержит значимую ошибку перевода

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Science Museum/PERC000126/Global Look Press

Первый закон Ньютона содержит значимую ошибку перевода, которую филолог Дэниель Хук обнаружил лишь спустя более чем 300 лет после публикации закона в «Началах» Исаака Ньютона в 1687 году. Исследование Хука было опубликовано в журнале Philosophy of Science.

Чаще всего используется формулировка закона «тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила». Однако, по мнению филолога, союз, переведенный как «если», точнее перевести как «потому что» или «вследствие». Такое уточнение помогает устранить прежде возникавшие у физиков при трактовке закона разногласия.

До этого ученый объяснил смысл работы нейросети Хопфилда, за которую дали Нобелевскую премию в 2024 году.

В 2024 году Нобелевская премия по физике была присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения. В частности, Хопфилд создал одноименную нейронную сеть, принцип работы которой строится на обучении без учителя.

Ранее ученый объяснил смысл работы нейросети Хопфилда, за которую дали Нобеля в 2024 году.

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