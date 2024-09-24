Ученые объявили о прорыве в изучении физики элементарных частиц

Ученые из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии зафиксировали чрезвычайно редкий процесс распада частиц. По словам специалистов, событие открывает новый путь к исследованию физики. Об открытии сообщается на официальном сайте ЦЕРН.

Научной группе удалось обнаружить распад заряженного каона (разновидность элементарных частиц) на заряженный пион и пару нейтрино-антинейтрино. Согласно Стандартной модели (СМ) физики элементарных частиц, такие события происходят с вероятностью менее единицы на 10 млрд, или 10-11.

Каоны создаются высокоинтенсивным протонным пучком, который генерирует суперпротонный синхротрон ЦЕРН. Пучок врезается в неподвижную мишень, порождая поток вторичных частиц, из которых около 6% оказываются заряженными каонами.

В ходе экспериментов команда добилась условий, при которых доля каонов, распадающихся на пион и пару нейтрино составила 13 на 100 млрд частиц.

По словам ученых, результаты эксперимента требуют дополнительного изучения и могут проложить дорогу к изучению новых, пока неизвестных принципов физики элементарных частиц за пределами СМ. Анализ данных предположительно займет несколько лет.

Ранее исследователи нашли способ обнаружить неуловимые частицы гравитации.