Кошки понимают человеческую речь через ассоциации, выяснили ученые

Японские ученые из Университета Адзабу выяснили, что домашние кошки способны ассоциировать человеческие слова с изображениями без подсказок или вознаграждения, понимая сказанное. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в котором задействовали 31 взрослую кошку. Каждому питомцу предложили словесный тест, изначально разработанный для изучения восприятия речи у человеческих младенцев.

Во время испытания животным показывали на экране короткие анимации, сопровождавшиеся двумя бессмысленными словами: «парумо» и «керару».

После сеанса котам дали отдохнуть, а затем снова поместили перед дисплеем с роликами. Но на этот раз реплики и видеоряд шли в другом порядке.

Оказалось, что кошки дольше смотрели на монитор, когда слышали знакомое слово. У некоторых питомцев зафиксировали реакцию расширения зрачков. Это указывало, что животные были сбиты с толку подменой и пытались найти объяснение.

Ученые пришли к выводу, что кошки, по всей видимости, связывают слова людей с объектами в своем окружении.

Ранее исследователи назвали способ прекращения ссор между кошками и собаками.