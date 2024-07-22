Названы симптомы, указывающие на развитие ранней деменции

Деменция может манифестировать в возрасте 45–60 лет. К ее начальным проявлениям относятся расстройство кратковременной памяти, рассеянность внимания, сложности с планированием деятельности, снижение работоспособности. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

«В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти, страдает способность понимать новую информацию, усваивать инструкции, нарушаются практические навыки. Расстройства памяти, преимущественно кратковременной, в начале заболевания не носят грубый характер, однако дальнейшее прогрессирование приводит к забыванию имен близких людей, названий предметов, слов», – рассказал специалист.

Скорость развития заболевания может варьировать, на протяжении лет от развития первых признаков заболевания к нарушениям памяти присоединяются расстройства зрительно-пространственных функций, счета. Нарастает сужение круга интересов, лабильность настроения, тревожность, мнительность.

«Есть такое понятие, как деменция с ранним началом, пресенильный вариант. Наиболее частой причиной деменции является болезнь Альцгеймера. Это заболевание, которое развивается из-за нарушения метаболизма белка-амилоида и образования отложений этого белка (амилоидных бляшек) в тканях мозга. При этом запускается каскад процессов, приводящих к гибели нейронов — нейродегенерации, — в результате чего функциональной ткани головного мозга становится меньше, начинают страдать психические функции», – рассказал психиатр.

Также, по его словам, определенную роль в развитии деменций играют нарушения кровоснабжения головного мозга при сосудистой патологии: гипертонической болезни, атеросклерозе, инсультах.

«Часто лечением деменций занимаются неврологи. Но иногда пациенты сначала обращаются к психиатрам, поскольку при неврологических заболеваниях, связанных с развитием деменций, часто случаются также депрессии, тревожные состояния, нарушения сна», – заключил врач.

Подробнее о том, что такое «пресенильные психозы», какие болезни скрываются за этим термином и может ли деменция начаться в 45 лет — в материале «Газеты.Ru».

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