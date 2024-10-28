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Дожди помогают океану поглощать больше углекислого газа, выяснили ученые

NatGeo: морская вода улавливает на 5–7% больше углекислого газа за счет осадков

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Nic Bothma/Reuters

Международная группа ученых из Сорбоннского университета во Франции и Гавайского университета в США обнаружила эффект, влияющий на поглощение углекислого газа (CO2) мировым океаном. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

По словам специалистов, когда капля дождя падает в океан, она меняет физику и химию воды вокруг себя. Команда выявила три основных способа, за счет которых ливни усиливают морское улавливание углерода: турбулентность, разбавление и влажное осаждение.

При соударении капель с водной поверхностью создается турбулентность, которая усиливает контакт жидкости с атмосферой и содержащимся в ней CO2.

Также пресные осадки разбавляют соленую воду, меняя градиент концентрации углекислого газа между воздухом и морем, что обеспечивает более высокое поглощение.

Наконец, влажное осаждение относится к тому, как каждая капля поглощает CO2, падая через атмосферу, а затем впрыскивает этот газ непосредственно в океан.

Расчеты показали, что дожди увеличивают поглощение углекислого газа океаном на 140–190 млн тонн, или на 5–7% в год.

Ученые также обнаружили, что эффект может усилиться по мере потепления планеты и увеличения количества осадков. Согласно расчетам, скорость влажного отложения будет масштабироваться вместе с ростом интенсивности дождей.

Ранее исследователи выяснили, что в будущем мировой океан может стать слишком кислым для поддержания жизни.

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