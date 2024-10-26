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Перечислены правила приема витамина D

Врач Рахматуллина: витамин D лучше не принимать вместе с железом и кальцием

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Витамин D не стоит сочетать с кальцием, железом и алкоголем. Витамин D может снизить усвоение кальция и железа, а алкоголь, наоборот, может уменьшить эффективность витамина D. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина.

«В то время как витамин D и кальций вместе способствуют укреплению костей, не стоит принимать их одновременно. Лучше разнести их прием по времени, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы и максимально улучшить усвоение каждого вещества. Витамин D также может снизить усвоение железа, поэтому их прием лучше разнести по времени (например, витамин D утром, железо вечером). Также старайтесь избегать алкоголя в течение нескольких часов после приема», — отметила врач.

При этом, по словам врача, витамин D можно сочетать с Омега-3 и магнием. Они могут способствовать лучшему усвоению витамина D.

«Витамин D жирорастворимый, что означает, что он лучше усваивается с пищей, содержащей жиры. Поэтому оптимально принимать его во время еды или сразу после, предпочтительно с продуктами, богатыми полезными жирами (например, авокадо, орехи, рыба или оливковое масло)», — отметила врач.

Ранее врач назвал вещи, которые нельзя делать больным варикозом.

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