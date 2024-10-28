Перечислены признаки начальной стадии деменции

Легкая форма деменции может проявляться в виде несвойственных человеку апатии, раздражительности, агрессии и потере интереса к любимым занятиям, рассказала «Газете.Ru» врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей «Сениор Групп» Алиса Готина.

Деменцию разделяют на три формы по степени тяжести: легкую, умеренную и тяжелую. Крайне важно как можно раньше поставить диагноз деменция, так как при отсутствии лечения заболевание может быстро прогрессировать, приводя к инвалидизации пациента.

«Легкая форма деменции проявляется тем, что у человека сокращается круг общения и интересов, но при этом сохраняется независимость в повседневной жизни, при когнитивной деятельности могут требоваться напоминания и применение способов запоминания, помощь при освоении новой информации, решении финансовых вопросов, чаще всего имеет место сенильное изменение личности, обострение личностных черт», — отметил врач.

По словам специалиста, также у пациента появляются субъективные жалобы когнитивного характера, но нет объективного подтверждения этих жалоб, то есть со стороны они могут быть незаметны. Однако они могут быть выявлены при помощи нейропсихологических методов тестирования.

«Обычно начальные изменения памяти пока не оказывают негативного влияния на повседневную деятельность, такой человек может жить самостоятельно и не нуждается в постоянном уходе. В среднем, человек с болезнью Альцгеймера живет от 5 до 8 лет после установления диагноза, но некоторые живут до 20 лет, если вовремя поставить диагноз, начать лекарственную терапию и активно поддерживать работу мозга», — рассказала врач.

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