Названы четыре главных метода снижения холестерина в крови

Существуют четыре главных способа немедикаментозного снижения холестерина: специальная диета, уменьшение потребления алкоголя, ежедневная физическая активность не менее 30 минут и снижение массы тела при избыточном весе. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александр Кузнецов.

Специальная диета предполагает употребление фруктов, овощей, цельнозерновых злаков и клетчатки, орехов, рыбы, птицы и молочных продуктов с низким содержанием жира и ограниченным потреблением сладостей, сладких напитков и красного мяса, сливочного масла.

«Если сердечно-сосудистый риск очень высокий, или же если изменения образа жизни недостаточно для поддержания оптимального уровня холестерина, врач может прибегнуть к медикаментозным средствам для поддержания оптимального уровня липидов и профилактики развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы», — отметил врач.

Повышенный уровень липидов в крови может способствовать отложению их в стенках сосудов, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек, сужающих просвет сосуда и препятствующих нормальному кровоснабжению органов, в первую очередь, сердца, головного мозга и конечностей.

«Повышение уровня липидов может быть вызвано рядом причин: нарушением питания (употреблением пищи, богатой насыщенными жирами и трансжирами (жирное жареное мясо, сливочное масло, фастфуд), быстрых углеводов (сладкое, выпечка), генетической предрасположенностью и некоторыми хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, гипотиреозом и хронической болезнью почек», – отметил врач.

Кроме того, предрасположенность к повышенному содержанию липидов в крови может передаваться по наследству, поэтому, если у родственников были случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется регулярно контролировать показатели крови при необходимости обратиться за консультацией специалиста.

Ранее врач назвала симптомы, при которых может быть назначена детоксикация.