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Способности глаз кошек легли в основу системы компьютерного зрения

SciAdv: адаптивность зрения кошек помогла создать систему компьютерного зрения

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Depositphotos

Ученые из Института науки и технологий Кванджу (GIST) создали систему компьютерного зрения на основе способности кошачьего глаза распознавать объекты в сложных визуальных условиях. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Исследователи нашли решение одной из ключевых проблем в робототехнике — трудности с распознаванием объектов в сложных условиях освещения — благодаря изучению адаптивных способностей глаз кошек. Эта особенность послужила основой для создания новой системы компьютерного зрения.

Ключевым элементом новой технологии стала щелевидная апертура, напоминающая вертикальный зрачок кошки. Она позволяет эффективно фильтровать избыточный свет и фокусироваться на важных объектах. Камера также оснащена специальным покрытием, устраняющим блики и улучшающим видимость при слабом освещении.

Главная особенность разработки — акцент на аппаратном решении проблемы, а не на использовании сложных алгоритмов для компенсации недостатков. Это открывает новые возможности для создания более эффективных и адаптивных систем в робототехнике и компьютерном зрении.

Ранее ученые научились сканировать мозг кошек с помощью шерстяных шапочек.

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