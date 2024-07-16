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Ученые раскрыли тайну углеводородных морей Титана

NatComms: на Титане метановые реки впадают в этановые моря

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nasahubble/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Международная группа планетологов из США и Франции описала углеводородные моря Титана — крупнейшей луны Сатурна. Команда использовала данные, полученные в ходе миссии «Кассини-Гюгенс» с 2014 по 2016 год. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ученые проанализировали информацию выходных наблюдений трех крупных полярных морей спутника: моря Кракена, моря Лигеи и моря Пунги, заполненных жидкими метаном и этаном.

Используя данные нескольких экспериментов с бистатическими радарами, группа смогла оценить состав и шероховатость морских поверхностей Титана. У бистатических радаров приемник и передатчик сигнала находятся на расстоянии друг от друга, что позволяет увеличить их чувствительность.

Опыты включали в себя наведение радиолуча с космического корабля на цель где он отражается в сторону приемной антенны на Земле.

Анализ результатов выявил различия в составе поверхностных слоев углеводородных морей в зависимости от широты и местоположения (например, вблизи рек и эстуариев).

Самая южная часть моря Кракена показывает самую высокую диэлектрическую проницаемость — меру способности материала отражать радиосигнал.

Например, вода на Земле очень отражающая, с диэлектрической проницаемостью около 80; этановые и метановые моря Титана имеют диэлектрическую проницаемость около 1,7.

Исследователи также определили, что все три моря были в основном спокойными во время пролетов, с поверхностными волнами не более 3,3 мм.

Немного более высокий уровень шероховатости — до 5,2 мм — был обнаружен вблизи прибрежных районов, эстуариев и межбассейновых проливов, что может быть признаком приливных течений.

Ученые отметили, что реки на Титане состоят из почти чистого метана, тогда как моря более богаты этаном, что приблизительно соответствует земным процессам, где пресная речная вода смешивается с соленой морской влагой.

Ранее исследователи подсчитали, сколько всего лун есть в Солнечной системе.

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