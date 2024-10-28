Исследователи нашли в мозгу центр быстрого сна

Группа японских ученых из Университета Цукубы и Токийского университета обнаружила нейронный центр, отвечающий за фазу быстрого сна. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Фаза быстрого сна обычно наступает после 60-80 минут после засыпания. В это время человек видит сновидения, и у него формируются ключевые когнитивные навыки, включая способности к обучению и творчеству.

Нейробиологи на лабораторных мышах изучили кластер нейронов в верхней части ствола мозга, называемой мостом. У грызунов эти нейроны связаны с нейронами в продолговатом мозгу. По словам ученых, обнаруженная нейронная петля может функционировать как основная цепь быстрого сна.

Когда команда удалила нейроны моста из петли, у животных наблюдалось сокращение сна и нарушение мышечной релаксации во время быстрого сна.

Однако при активации нейронов моста, простирающихся до продолговатого мозга, мыши быстрее впадали в фазу быстрого сна, а количество и продолжительность эпизодов быстрого сна во время сна увеличивались.

Оказалось, что в продолговатом мозге нейроны активно стимулируют фазу быстрого сна, проецируясь на многочисленные области, участвующие в активности этой фазы.

Активация этих нейронов у мышей вызывала прямые переходы от бодрствования к быстрому сну.

По словам исследователей, открытие может способствовать лечению различных нарушений сна, включая нарколепсию.

Ранее ученые нашли способ ослабить ночные кошмары у пациентов с нарколепсией.