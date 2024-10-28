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Ученые создали бетонный раствор для 3D-печати, снижающий парниковые выбросы

JOBE: разработан графеновый бетон, сокращающий эмиссию углекислого газа на 31%

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Tom Cogill, University of Virginia School of Engineering and Applied Science

Американские инженеры из Университета Виргинии создали цементный состав с добавкой графена, снижающий выбросы парникового углекислого газа. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Building Engineering (JOBE).

По словам авторов разработки, новый материал сочетает графен с известняком и кальцинированным глиняным цементом, что повышает прочность и долговечность. Готовый композит можно использовать в 3D-принтерах для возведения зданий аддитивным (печатным) методом.

Как показало изучение свойств состава, бетон с графеновым усилением может снизить выбросы парниковых газов на 31% по сравнению с традиционными растворами для аддитивного строительства.

«Бетон не только демонстрирует лучшие механические характеристики, но и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, что делает технологию строительства из 3D-бетона более устойчивой по сравнению с традиционными методами 3D-печати с более высокими выбросами углерода», — отметил один из авторов исследования, постдокторант кафедры гражданского и экологического инжиниринга Виргинийского университета Чжанфань Цзян.

Ранее ученые разработали сверхпрочный бетон на основе структуры человеческих костей.

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