Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ восстановить сердце после инфаркта

Nature: белок GPNMB поможет восстановить сердце после инфаркта

close
Shutterstock

Ученые выяснили, что белок GPNMB играет важную роль в восстановлении сердца после сердечного приступа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

После инфаркта сердце почти не восстанавливается, а поврежденные мышцы замещаются рубцами. Это приводит к сердечной недостаточности: сердце не сможет эффективно перекачивать кровь, так как рубцы не сокращаются как мышцы. Предыдущие исследования показали, что более высокий уровень белка GPNMB может уменьшать риск сердечной недостаточности после инфаркта.

В новом эксперименте на мышах биологи показали, что иммунные клетки костного мозга производят белок GPNMB. Его связывание с молекулой GPR39 способствует восстановлению сердца. Через месяц после искусственно вызванного сердечного приступа тяжелое рубцевание сердца наблюдалось у 67% животных, лишенных белка GPNMB, и у 8% животных с нормальным содержанием белка.

В будущем молекула GPR39 может стать мишенью для лекарств, восстанавливающих сердце после инфаркта.

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами