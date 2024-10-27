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Найден простой способ улучшить работу памяти с помощью телефона

Psychology and Aging: напоминания на телефоне улучшают работу памяти у пожилых

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Depositphotos

Напоминания на телефоне действительно помогают разгрузить мозг и могут смягчить возрастное ухудшение памяти. Это показало исследование, опубликованное в журнале Psychology and Aging.

Ученые провели два эксперимента с участием молодых и пожилых людей. Им давали конкретные задачи, например, нужно было отреагировать на определенные слова. Сначала они делали это самостоятельно, а затем — с напоминаниями на экране. Результаты показали, что при наличии напоминаний память молодых и пожилых почти не отличалась. Это говорит о том, что напоминания могут уменьшить умственное напряжение. При такой разгрузке пожилым становится проще найти нужные факты в памяти.

Во втором эксперименте задачи были сложнее. Участники распознавали категории, например, животные или фрукты, а не конкретные слова. Пожилые люди сталкивались с большими трудностями при выполнении этих задач. Но напоминания на экране повысили эффективность пожилых людей до уровня молодых.

Авторы отметили, что цифровые инструменты, например, напоминания на телефоне или личные цифровые помощники, могут стать ценными средствами для пожилых людей в управлении своими ежедневными задачами (прием лекарств, запись к врачу) и поддержании бытовой независимости.

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.

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