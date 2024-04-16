Ученые узнали, как тихоходки без вреда переносят экстремальные уровни радиации

Американские ученые из Университета Северной Каролины открыли механизм устойчивости тихоходок к высоким уровням радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Тихоходки — крошечные беспозвоночные существа, способные выживать в самых экстремальных средах. Они переносят очень высокие и очень низкие температуры, пребывание в космическом вакууме, а также могут выдержать радиацию в 1 тыс. раз интенсивнее летального порога для человека.

В новом исследовании специалисты выяснили, что радиационное излучение повреждает ДНК тихоходок так же, как это происходит с другими живыми организмами. Однако тихоходки научились увеличивать объем продукции своих генов для восстановления пострадавших участков генного кода.

«Эти животные демонстрируют невероятную реакцию на радиацию, и, похоже, в этом секрет их чрезвычайных способностей к выживанию. То, как тихоходки преодолевают радиационный стресс, может привести к новым идеям о том, как мы могли бы попытаться защитить других животных и микроорганизмы от вредного излучения», — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые остановили старение клеток человека, введя в них белки тихоходок.