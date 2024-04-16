Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, как тихоходки без вреда переносят экстремальные уровни радиации

CurBio: тихоходки восстанавливают поврежденное радиацией ДНК

close
100%
Piotr Gsiorek

Американские ученые из Университета Северной Каролины открыли механизм устойчивости тихоходок к высоким уровням радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Тихоходки — крошечные беспозвоночные существа, способные выживать в самых экстремальных средах. Они переносят очень высокие и очень низкие температуры, пребывание в космическом вакууме, а также могут выдержать радиацию в 1 тыс. раз интенсивнее летального порога для человека.

В новом исследовании специалисты выяснили, что радиационное излучение повреждает ДНК тихоходок так же, как это происходит с другими живыми организмами. Однако тихоходки научились увеличивать объем продукции своих генов для восстановления пострадавших участков генного кода.

«Эти животные демонстрируют невероятную реакцию на радиацию, и, похоже, в этом секрет их чрезвычайных способностей к выживанию. То, как тихоходки преодолевают радиационный стресс, может привести к новым идеям о том, как мы могли бы попытаться защитить других животных и микроорганизмы от вредного излучения», — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые остановили старение клеток человека, введя в них белки тихоходок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами