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Ученые выяснили, насколько сладок Млечный Путь

PIUZ: в Млечном Пути могут скрываться облака, полные глицериновой кислоты

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NASA

Американские астрофизхимики из Гавайского университета и Университета Миссисипи изучили механизм создания в космосе простой формы сахара — глицериновой кислоты, которая считается «строительным блоком» жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Physik in unserer Zeit (PIUZ).

Глицериновая кислота — одна из простейших сахарных кислот, играющая важнейшую роль в метаболизме живых организмов на Земле. Хотя кислоты, такие как уксус, обычно кислые, а сахара — сладкие, глицериновая кислота может быть и тем, и другим, в зависимости от ее состояния, отметили специалисты.

«Исследование предполагает, что молекулы, подобные глицериновой кислоте, могли быть синтезированы в молекулярных облаках и, возможно, в областях звездообразования до их доставки на Землю через кометы или метеориты, таким образом, способствуя созданию строительных блоков жизни», — уточнил соавтор научной работы, сотрудник Гавайского университета Ральф Кайзер.

Ученые предполагают, что глицериновая кислота может присутствовать в Стрельце B2 — большом газопылевом облаке в центре Млечного Пути.

По словам астрофизиков, если глицериновая кислота действительно распространена в космосе, она может способствовать зарождению жизни на других планетах.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад Земля дважды проходила через холодные межзвездные облака.

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