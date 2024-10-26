Астронавта госпитализировали после посадки на Землю

Американский астронавт госпитализирован после возвращения на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Астронавт НАСА испытал недомогание», — сообщили в NASA, не называя имя астронавта.

При этом все четверо членов экипажа Crew-8 были планово доставлены в больницу города Пенсакола в штате Флорида. После прохождения осмотра, трое членов экипажа, в том числе российский космонавт Александр Гребенкин, отправились в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне

О том, что Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции направился на Землю, сообщалось накануне. Отстыковка произошла в 0:05 по московскому времени.

Возвращение экипажа миссии Crew-8 уже несколько раз переносили по причине неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта. Всего график отстыковки изменили восемь раз.

До этого космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю.

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