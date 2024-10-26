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Ученые нашли новый фактор риска летального исхода при раке

Nature Immunology: лимфоидные структуры помогают организму бороться с раком

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Лимфоидные структуры, похожие на лимфатические узлы, могут мешать распространению рака по организму. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Immunology.

Лимфоидные структуры — сложные системы иммунных В и Т-клеток. Они были обнаружены у некоторых пациентов, получавших иммунотерапию рака. Это лечение активирует их иммунную систему для поиска и уничтожения раковых клеток.

В новой работе биологи подробнее изучили лимфоидные структуры. Они нашли ранее неизвестную форму этих образований и выяснили, что большое количество этих структур связано с меньшим риском рецидива рака печени после операции. Кроме того, наличие этих структур до начала лечения было связано с большей эффективностью иммунотерапии. Лимфоидные структуры, которые росли в центре опухолей, а не по краям, были особенно полезными.

Теперь ученые планируют выяснить, можно ли вызвать образование лимфоидных структур у пациентов и приведет ли это к повышению шансов на излечение.

Ранее ученые нашли способ в два раза замедлить рост рака простаты.

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