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Интенсивные тренировки подавляют чувство голода, узнали ученые

JES: энергичные упражнения снижают уровень гормона голода грелина

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Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Вирджиния выяснили, что интенсивные тренировки могут подавлять чувство голода. При этом женщины более восприимчивы к этой реакции по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Endocrine Society (JES).

Команда изучила, как физические упражнения влияют на уровень гормона грелина, регулирующего аппетит.

Специалисты обследовали восемь мужчин и шесть женщин. Участники голодали всю ночь, а потом тренировались с разной нагрузкой.

Оказалось, что грелин оказывает широкое биологическое действие в таких областях, как энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунитет, сон и память.

«Мы обнаружили, что высокоинтенсивные упражнения подавляют уровень грелина больше, чем упражнения средней интенсивности. Кроме того, мы обнаружили, что люди чувствовали себя менее голодными после энергичных тренировок по сравнению со средней нагрузкой», — отметила ведущий автор научной работы, доктор Кара Андерсон.

Ранее ученые выяснили, почему в жару пропадает аппетит.

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