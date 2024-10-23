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Ученые открыли неожиданную причину редкой формы заболевания костей

STM: идиопатический остеопороз оказался связан со сбоями в выработке мелатонина

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Global Look Press

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили генетическую причину редкого заболевания костей — идиопатического остеопороза. Оказалось, что болезнь сопряжена с нарушениями гена, отвечающего за гормон сна мелатонин. Исследование опубликовано в научном журнале Science Transitional Medicine (STM).

Идиопатический остеопороз ослабляет скелет человека настолько, что пациент рискует получить перелом из-за приступа кашля или обычного наклона. В отличие от других форм остеопороза, идиопатическая разновидность спонтанно возникает у молодых и здоровых людей.

Как показал новый генетический анализ, развитие заболевания связано с мутациями гена, нарушающей функцию белка MTNR1A. Этот белок представляет собой рецептор на поверхности клеток, за счет которого мелатонин регулирует суточные ритмы организма.

Ученые определили мутации под названием rs374152717 и rs28383653, а затем вставили одну из них в клетки костей человека и лабораторных мышей. Нарушение привело к тому, что костные ткани стали производить дисфункциональный рецептор мелатонина, а также к быстрому старению костных клеток и снижению массы костей.

По словам исследователей, восстановление нормальной передачи мелатонина в перспективе может предотвратить развитие остеопороза и обернуть болезнь вспять.

Ранее ученые нашли новую причину снижения плотности костной ткани.

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