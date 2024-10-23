Ученые придумали способ защитить детей от ожирения

Ученые из Ланкастерского университета установили, что в районах, где ограничивают введение точек фастфуда, меньше тучных детей. Результаты опубликованы в журнале Obesity.

Ученые оценили число детей с лишним весом и ожирением в британском Гейтсхеде. В этом городе местные власти запретили трансформировать коммерческую недвижимость, изначально не предназначенную для фастфуда, в кафе быстрого питания. Исследование основывалось на данных о весе детей из Национальной программы измерения, гигиене пищевых продуктов, а также показателях лишений и численности населения от Управления национальной статистики.

Ученые обнаружили, что в районах Гейтсхеда постоянная распространенность ожирения у детей в возрасте шести лет была выше по сравнению с таковой в районах, управляемых пятью другими местными органами власти. До внедрения новых правил в Гейтсхеде плотность заведений быстрого питания была выше, чем в контрольных районах. Дополнительный анализ показал, что среди детей, проживающих в более бедных районах, заболеваемость ожирением статистически снизилась после введения запрета на открытие новых ресторанов быстрого обслуживания.

Исследователи отметили, что участие местных органов власти важно для создания здоровых обществ. Поскольку заведения быстрого питания часто расположены в бедных районах, ограничительная политика также может устранить неравенство в сфере здравоохранения.

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