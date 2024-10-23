Названа распространенная причина подергивания век

Недостаток магния может стать причиной судорог в мышцах, отвечающих за поднятие и закрытие век. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский гастроэнтеролог и терапевт Саурaб Сетхи.

Доктор объяснил, что магний выступает важным минералом, необходимым для здоровья костей, нервной системы и нормального сокращения мышц. Недостаток магния может привести к избытку кальция в нервных клетках, что вызывает их перевозбуждение и судороги. Они могут проявляться подергиванием век.

Несмотря на то, что магний — четвертый по распространенности минерал в организме, многие люди не получают его в достаточном количестве. Это показало исследование, опубликованное в 2020 году в Journal of the American Osteopathic Association. Сетхи рекомендуют мужчинам потреблять не менее 420 миллиграммов магния в день, а женщинам — 320 миллиграммов. Этот минерал входит в состав шпината, авокадо, орехов, бананов и арахисового масла.

Врач предупредил, что крайне низкий уровень магния в организме, известный как гипомагниемия, может вызвать судороги и нарушения сердечного ритма, однако переизбыток этого элемента способен привести к диарее, тошноте и спазмам желудка.

Ранее были названы заболевания, которые может вызвать дефицит витамина D.