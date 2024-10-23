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Российский препарат от рака прошел первую фазу испытаний

РАН: российский препарат на основе онковируса прошел первую фазу испытаний

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Depositphotos

Первый российский препарат против рака успешно прошел первую фазу клинических исследований, подтверждена его безопасность и эффективность. Об этом сообщили РИА Новости в среду в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Препарат разработали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Онкостара». Ученые отметили, что препарат создан на основе генно-модифицированного онколитического вируса.

В первую фазу исследований ученые оценивали безопасность, переносимость и фармакокинетические параметры препарата. Испытания подтвердили безопасность, а также его эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы.

В начале октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой и раком легких.

В июне Гинцбург в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что была создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. По его словам, вакцину тестировали на мышах с привитой меланомой. На 15-й день, то есть когда начинает работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми животными: все привитые животные остались живы, а непривитые — нет.

Ранее лекарство от рака уничтожило ВИЧ в мозге приматов.

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