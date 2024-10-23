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Ученые нашли способ спасти сельскохозяйственных опылителей от голода

Proc. R. Soc. B: частные сады спасают сельскохозяйственных опылителей от голода

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Depositphotos

Сады — стабильный и надежный источник нектара круглый год, спасающий опылителей от голода. Даже небольшие сады важны для опылителей ранней весной и поздним летом. В это время в Великобритании они обеспечивают насекомых нектаром на 50-95%, показало исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B (Proc. R. Soc. B).

Ученые выяснили, что хотя сады обеспечивают лишь относительно небольшое количество нектара в сельской местности (менее 15%), стабильность этого источника делает его ценным для опылителей. Напротив, нектар сельскохозяйственных угодий почти исчезает в определенные месяцы, что потенциально грозит насекомым голодом.

Более 90% полей в Великобритании находятся в радиусе одного километра от сада. Поэтому цветы в частных садах доступны многим насекомым, живущим на сельскохозяйственных землях.

«Люди могут поддерживать опылителей в своих садах и близлежащих сельскохозяйственных угодьях, просто убедившись, что в их саду круглый год цветут благоприятные для опылителей цветы, особенно ранней весной и поздним летом, когда опылители наиболее голодны», — заключили ученые.

Теперь команда планирует выяснить, какие растения лучше всего подходят для поддержки опылителей.

Ранее ученые выяснили, что потепление в Арктике калечит лапы белым медведям.

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