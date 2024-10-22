Ученая назвала главные плюсы и минусы растительного молока

Растительное молоко содержит загустители, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Однако в нем больше клетчатки и витамина E, чем в коровьем. Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказала Диана Маккей, доцент Школы науки и политики в области питания имени Фридмана (США).

Растительное молоко — это вытяжка из злаков, семян, орехов, разбавленная в определенных пропорциях с водой. Оно подходит людям, которые страдают непереносимостью лактозы. Также этот продукт незаменим для веганов, поскольку в его составе нет продуктов животного происхождения.

Эксперт отметила, что производители растительного молока могут добавлять в продукт загустители и стабилизаторы, такие как фосфат кальция, фосфат динатрия и каррагинан, чтобы улучшить его консистенцию, поскольку по своей природе оно более водянистое. Как утверждает Маккей, у большинства людей не возникает проблем с перевариванием этих добавок, хотя у некоторых могут наблюдаться расстройства желудка. В таких случаях она рекомендует попробовать несколько видов растительного молока и выбрать подходящий.

По словам ученой, растительное молоко обладает рядом преимуществ: некоторые его виды содержат больше клетчатки и витамина E, чем коровье. Отмечается, что соевое молоко схоже с коровьим по содержанию белка, однако оно естественным образом не содержит кальция и витамина D. Все виды растительного молока обогащаются этими веществами в процессе производства. Это помогает приблизить продукт к питательной ценности коровьего.

Маккей также предупреждает, что состав растительного молока сильно различается в зависимости от бренда и вида. Даже в рамках одного бренда количество подсластителей и добавок может варьироваться. Поэтому она советует потребителям внимательно изучать состав, обращая внимание на содержание белка, кальция, витамина D и B12.

Ранее ученые выяснили, что соевое молоко помогает улучшить здоровье сердца.